Пятеро пострадавших: что известно о ДТП с "Мерседесом" в центре Москвы

Авто влетело в фонарный столб, а после врезалось в такси

На месте пришествия - машины скорой помощи и сотрудников ГАИ. По всей дороге разбросаны детали автомобилей. У одной из машин в буквальном смысле вырвало колесо.

Момент страшной аварии зафиксировали камеры наблюдения. Дорогая иномарка, двигаясь на высокой скорости, сначала цепляет бордюр, затем начинает переворачиваться и, уже высекая искры, на лету со всей мощи таранит попутно едущее такси.

От удара у "Мерседеса" срабатывают сразу все подушки безопасности, иномарка оказывается на крыше. От задней части такси вообще практически ничего не осталось - крышку багажника и дверь смяло, будто картон. Все участники ДТП остались живы, но получили тяжелые травмы.

"По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля "Мерседес" сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В результате дорожной аварии травмы различной степени тяжести получили 5 человек. Они были доставлены в медицинские учреждения города. Здоровью пассажирки такси причинен тяжкий вред", - сообщили в прокуратуре.

По данным Дептранса, только за последний год на этой иномарке числится больше тысячи штрафов за превышение скорости.

По информации ТАСС, дорогая иномарка может принадлежать основателю любительского футбольного клуба "Пантеры" Андрею Пальора. Журналистам он рассказал, что сдал машину в автосалон и улетел за границу. А в момент столкновения за рулем находился работник сервиса.

Сам 21-летний угонщик был госпитализирован в медучреждение с переломом шеи и грудной клетки. По некоторым данным, у него даже нет водительских прав. Сейчас правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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