У метро "Юго-Западная" сносят недостроенный пешеходный мост

Больше 10 лет работы здесь не велись
В Москве у станции метро "Юго-Западная" в самом разгаре снос недостроенного пешеходного моста.
Больше 10 лет работы здесь не велись, металлическая конструкция, возведенная лишь наполовину, стояла, мешая автомобилистам и пешеходам. Суд признал мост аварийным и вынес решение - демонтировать.
Для безопасности работы проводят только ночью, перекрывая движение по улице 26 Бакинских комиссаров. Снос проходит в несколько этапов. В ближайшие два дня разберут ту часть, которая нависает над дорогой. Потом демонтируют опорные столбы, после чего участок благоустроят.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"