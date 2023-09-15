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У метро "Юго-Западная" сносят недостроенный пешеходный мост

15:05
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Больше 10 лет работы здесь не велись

В Москве у станции метро "Юго-Западная" в самом разгаре снос недостроенного пешеходного моста.

Больше 10 лет работы здесь не велись, металлическая конструкция, возведенная лишь наполовину, стояла, мешая автомобилистам и пешеходам. Суд признал мост аварийным и вынес решение - демонтировать.

Для безопасности работы проводят только ночью, перекрывая движение по улице 26 Бакинских комиссаров. Снос проходит в несколько этапов. В ближайшие два дня разберут ту часть, которая нависает над дорогой. Потом демонтируют опорные столбы, после чего участок благоустроят. 

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Снос моста
Снос моста
Снос моста
Снос моста
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