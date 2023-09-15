В Сеченовском университете спасли пожилого пациента с пороком сердца

Решили прибегнуть к новому методу, разработанному в стенах клиники

Обратиться в Центр кардиоангиологии Сеченовского университета восьмидесятилетнему Вячеславу Кучеру порекомендовали в поликлинике, куда он обратился с жалобами на частую одышку и слабость. Результаты коронарографии, как называют рентген-исследование артерий, доставляющих в сердце обогащенную кислородом кровь, специалистов Сеченовки насторожили. Атеросклеротические поражения сосудов у пациента выявили сразу на нескольких уровнях. А что самое неприятное, это оказалось не единственной из причин, спровоцировавших порок сердца, угрожавший жизни мужчины.

"Было выявлено поражение аортального клапана. Створки клапана резко кальцинированы, что ограничивало подвижность створок", - рассказала Елена Ковалева, врач-кардиолог Центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета.

Как правило, по каждому из случаев пациентам назначают отдельную операцию. Однако из-за возраста для больного это было бы риском. Тогда врачи предложили альтернативу - общую операцию по новой методике с применением электрокардиостимуляции через предсформированный проводник.

"Мы первые сделали и клапан, и сосуды сердца совместно. Когда имеется атеросклеротическое сужение аортального клапана, мы на него сверху сажаем свой клапан и параллельно восстанавливаем сосуды сердца", - объяснил Давид Иоселиани, академик РАН, профессор, почетный директор Центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета.

Через небольшой прокол в области бедра пациенту ввели специальный катетер. С его помощью сначала выполнили стентирование в области коронарных артерий. Затем приступили к имплантации аортального клапана.

"Расширяем аортальное кольцо до нужного размера. Это делается под ускоренной стимуляцией - это 3-5 секунд, когда сердечная деятельность практически останавливается. Но все это происходит под контролем, и пациент этого не ощущает", - отметил Сергей Семитко, профессор, директор Центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета.

Чтобы справиться с двумя непростыми задачами в ходе операции на сердце, специалистам потребовалось около полутора часов. Все это время Вячеслав был в сознании. Настоящим чудом для мужчины был процесс его восстановления после операции. Уже следующим утром он проснулся бодрым, встал с кровати без одышки и прочих неприятных симптомов.

Новую методику в Сеченовском центре кардиоангиологии уже начали применять в рамках клинической апробации. При положительной статистике протокол включат в национальные рекомендации по лечению пациентов с клапанными пороками сердца.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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