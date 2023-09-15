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В Третьяковке открылась выставка Алексея Боголюбова

15:08
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Представлено почти 150 работ

В Третьяковке открылась выставка Алексея Боголюбова - пожалуй, самого европейского русского пейзажиста второй половины 19-го века.

Моряк и гидрограф, он знал об океане, кажется, всё. И уже как профессиональный художник умел передать любое настроение переменчивых волн.

Впрочем, талант Боголюбова простирался дальше морских и батальных сцен. Пейзажи, живописные панорамы городов тоже находили отражение в его творчестве. Боголюбов учился и много работал в Европе, что отразилось на технике письма.

На новой выставке, посвященной двухсотлетию мастера, представлено почти 150 его работ. Многие - впервые.

"Он был таким мостиком связующим между европейской культурой и русской художественной средой и экспонировал свои произведения преимущественно на передвижных выставках, был очень активным деятелем Товарищества передвижных выставок, был очень тесно связан с домом Романовых", - рассказала Татьяна Карпова, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе.

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Выставка Алексея Боголюбова
Выставка Алексея Боголюбова
Выставка Алексея Боголюбова
Выставка Алексея Боголюбова
Выставка Алексея Боголюбова
Выставка Алексея Боголюбова
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