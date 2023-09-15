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Движение транспорта ограничат в связи с проведением Московского марафона

15:19
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Уже в это воскресенье

В это воскресенье в столице пройдет Московский марафон. В связи с этим в центре города с самого утра и до вечера ограничат движение транспорта.

Закрывать и открывать участки будут по мере прохождения марафона. Всего запланировано три маршрута. Все они стартуют от "Лужников", пройдут по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и около Кремля.

Ограничивать движение транспорта начнут уже с 7 часов утра, свободно проехать можно будет только после 17:00. Кроме того, в местах проведения марафона запретят парковаться уже с полуночи воскресенья.

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