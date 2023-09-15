В Центре воспроизводства Московского зоопарка родился як

Девочка уже начала проявлять любознательность

В Центре воспроизводства Московского зоопарка можно увидеть детеныша, который недавно родился в семействе домашних яков.

Девочка уже начала проявлять любознательность. Правда, побегав по огромному вольеру, тут же укладывается спать. Родители - самец Михаил и самка Кора - не отходят от дочери и нежно охраняют её покой.

Теленок - копия мамы: такая же черно-белая, а на спине - характерная светлая полоска. Новорожденная пока питается материнским молоком, но через полгода перейдет на привычную для этих гигантов еду: траве, злаки, овощи и фрукты.

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