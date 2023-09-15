Путин выделил главную проблему сегодняшних международных отношений

Москва по-прежнему открыта к диалогу, но команды Киеву дают на Западе

Обычно протокольная часть встречи, которая предшествуют переговорам лидеров, не предполагает вопросов от журналистов. Однако в этот раз сделали исключение, позволив прессе спросить о ключевых темах, среди которых, разумеется, фигурировала и Украина в контексте возможных мирных переговоров.

"Я уже на этот счет говорил: мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому пожалуйста, если другая сторона хочет – пусть делает это, скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы чего-то не слышим. Танго – это, конечно, хорошо. Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню. Ну или в лучшем случае казачка", - сказал Владимир Путин.

Расчет был явно на то, что помощь Запада в виде инструкторов, разведданных и оружия обеспечит Украине победу. Однако на деле все вышло совсем иначе, неоднократно подчеркивал Путин. Контрнаступление, на которое делалась большая ставка, с треском провалилось. Не помогла ни натовская бронетехника, ни запрещенные кассетные боеприпасы, которыми ВСУ снабдили США, несмотря на то, что сами называли использование подобного оружия преступлением.

"Она считает, эта страна, что это преступление, но себе позволяет это делать, и именно это является главной проблемой сегодняшних международных отношений. И поэтому подавляющее большинство участников международного общения борется вместе с нами за создание многополярного мира, поскольку такая ситуация почти никого не устраивает. Я говорю "почти", потому что даже те страны, которые являются как бы союзниками Соединенных Штатов, уверяю вас, им тоже эта ситуация не нравится, когда держат как статистов каких-то", - указал Путин.

Еще одна тема, которую журналисты не обходят стороной, это недавняя встреча лидеров России и КНДР. В ее контексте у Путина спрашивают насчет северокорейских добровольцев, которых, по версии западных СМИ, якобы должен прислать Ким Чен Ын для помощи России в СВО.

"Хочу сказать, что это чушь полная. Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными милами Российской Федерации в количестве 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано людьми, которые - я хочу еще раз подчеркнуть - готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России. Мы фиксируем и на поле боя, и в подразделения, в которых проводится подготовка ВСУ, иностранных наемников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера или позавчера кого-то уже в плен взяли в очередной раз. У нас нет такой необходимости - приглашать для боевых действий людей со стороны", - добавил российский лидер.

Тема СВО детально будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров Путина и Лукашенко. Помимо этого, лидеры затронут развитие двусторонних отношений, в том числе в рамках союзного государства России и Белоруссии.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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