В Екатеринбурге прошла пресс-конференция с участием экипажа спевшего в поле самолета

Командир судна и бортпроводница рассказали о том, что происходило на борту

В Екатеринбурге прошла пресс-конференция с участием экипажа самолета, совершившего посадку на поле под Новосибирском. Командир судна Сергей Белов и бортпроводница Дарья Глушкова рассказали о том, что происходило на борту и как принимали решения.

"Задача стояла выполнить посадку безопасно, сохранить жизни пассажиров, здоровье. После благополучной посадки на поле была произведена эвакуация пассажиров. Хочется поблагодарить пассажиров, что все вели себя спокойно, без паники. Это очень помогло избежать травм", - сказал Белов.

По словам стюардессы, в салоне было много детей - их матери очень волновались. Выручили мужчины - они стали помогать с эвакуацией. Думали в экстренной ситуации не о себе, а о других людях.

Во вторник утром самолет, который следовал из Сочи в Омск, пришлось сажать посреди поля из-за отказа гидравлической системы. На борту было больше 160 пассажиров. Благодаря профессиональным действиям экипажа никто не пострадал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"