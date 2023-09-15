Путин: Россия восстановила все компетенции в энергетической сфере

Отказ от сотрудничества с Москвой привел ЕС к колоссальным убыткам

Москва в ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию предприятия "мирового масштаба". Об этом в ходе очередного брифинга заявил президент России Владимир Путин.

Напомним, что прямо сейчас в Сочи проходят переговоры лидеров России и Белоруссии Владимир Путина и Александра Лукашенко. По данным СМИ, именно в ходе этой встречи российский лидер прокомментировал положение дел в энергетическом секторе страны.

Как отметил политик, после начала военной спецоперации на Украине ЕС моментально ввел рестрикции в отношении энергетики России, полагая, что у отечественных компаний, видимо, не хватит компетенций по обеспечению технологической независимости этой сферы.

"Хочу сказать: мы восстановили все компетенции. Огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время", - заявил Путин, чьи слова приводит ТАСС.

При этом глава государства подчеркнул, что американские и европейские партнеры, которые приняли решение отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с Россией, несут "колоссальные убытки". По его словам, некоторым высокотехнологичным компаниям Евросоюза приходится сокращать до 50 процентов сотрудников "для выживания".

"Мы восстанавливаемся! У нас появляются дополнительные инженерные компетенции, и это очень хорошо", - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на экономические рестрикции стран "коллективного" Запада, отечественный ТЭК "чувствует себя уверенно". По словам российского лидера, энергетические компании России продолжают интенсивно развивать внешнюю торговлю.

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