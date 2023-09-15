ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Россия восстановила все компетенции в энергетической сфере

13:45
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Отказ от сотрудничества с Москвой привел ЕС к колоссальным убыткам

Москва в ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию предприятия "мирового масштаба". Об этом в ходе очередного брифинга заявил президент России Владимир Путин.

Путин оценил проект экономического коридора из Индии с участием США
Путин: российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции

Напомним, что прямо сейчас в Сочи проходят переговоры лидеров России и Белоруссии Владимир Путина и Александра Лукашенко. По данным СМИ, именно в ходе этой встречи российский лидер прокомментировал положение дел в энергетическом секторе страны.

Как отметил политик, после начала военной спецоперации на Украине ЕС моментально ввел рестрикции в отношении энергетики России, полагая, что у отечественных компаний, видимо, не хватит компетенций по обеспечению технологической независимости этой сферы.

"Хочу сказать: мы восстановили все компетенции. Огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время", - заявил Путин, чьи слова приводит ТАСС.

При этом глава государства подчеркнул, что американские и европейские партнеры, которые приняли решение отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с Россией, несут "колоссальные убытки". По его словам, некоторым высокотехнологичным компаниям Евросоюза приходится сокращать до 50 процентов сотрудников "для выживания".

"Мы восстанавливаемся! У нас появляются дополнительные инженерные компетенции, и это очень хорошо", - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на экономические рестрикции стран "коллективного" Запада, отечественный ТЭК "чувствует себя уверенно". По словам российского лидера, энергетические компании России продолжают интенсивно развивать внешнюю торговлю.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники в машинном зале электростанции
Сотрудники в машинном зале электростанции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.