Лидер КНДР побывал в России

Никаких соглашений в военной сфере в ходе визита лидера КНДР в Россию не подписывали. Об этом в пятницу, 15 сентября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что "ни по этой, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было, не было таких планов", сообщает "Интерфакс".

После визита Ким Чен Ына в Россию Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что политик выразил готовность работать с президентом России Владимиром Путиным над "100-летним планом" построения стабильных отношений. Сам факт встречи лидеров двух государств ЦТАК назвало эпохальным моментом.

При этом Путин назвал полной чушью сообщения о том, что северокорейские добровольцы якобы участвуют в боевых действиях в рамках спецоперации на Украине на стороне России.

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