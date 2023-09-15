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Песков опроверг подписание военных договоров с Северной Кореей

13:39
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Лидер КНДР побывал в России

Никаких соглашений в военной сфере в ходе визита лидера КНДР в Россию не подписывали. Об этом в пятницу, 15 сентября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля подчеркнул, что "ни по этой, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было, не было таких планов", сообщает "Интерфакс".

После визита Ким Чен Ына в Россию Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что политик выразил готовность работать с президентом России Владимиром Путиным над "100-летним планом" построения стабильных отношений. Сам факт встречи лидеров двух государств ЦТАК назвало эпохальным моментом.

При этом Путин назвал полной чушью сообщения о том, что северокорейские добровольцы якобы участвуют в боевых действиях в рамках спецоперации на Украине на стороне России.

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