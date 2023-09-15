Вашингтон умеет добиваться своего только силой и санкциями

Соединенные Штаты умеют только добиваться своего с помощью экономических санкций или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы. Такое заявление сделал в пятницу, 15 сентября, президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что американцы "сами пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или просто не хотят", сообщает РИА Новости.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон в который раз пустился в санкционную прыть в тщетной надежде обрушить российскую экономику, однако сокрушить ее не получается.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, в свою очередь, отметил, что при необходимости Вашингтон с легкостью отправит на "убой" войска других стран-участниц НАТО, поскольку политический истеблишмент США использует участников военного блока в достижении своих "империалистических целей".

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