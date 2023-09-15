В Москве задержали мужчину за "слив" данных о беспилотниках

Почему он пошел на преступление, пока неизвестно

Правоохранительные органы задержали в Москве сотрудника компании, которая занимается производством беспилотников.

IT-специалиста подозревают в "сливе" конфиденциальной информации в интернет, сообщил источник РИА Новости. По словам собеседника агентства, мужчина выложил логины и пароли на портал Github - крупный сервис для хостинга и разработки IT-проектов.

"Мужчину выследили и задержали во вторник в Москве", - сказал источник в правоохранительных органах.

Цели и мотивы мужчины пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру".

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