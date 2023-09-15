В Госдуме назвали срок возвращения мобилизованных из зоны СВО

Новой волны мобилизации не будет

Мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания военной спецоперации на территории Украины. Об этом в ходе интервью изданию "Лента.ру" заявил председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов.

"Они вернутся домой после завершения СВО", - заявил Картаполов.

При этом парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день ротация военнослужащих не предусмотрена. По его словам, каждые шесть месяцев мобилизованные граждане России могут уйти в заслуженный отпуск.

Он также добавил, что в ближайшее время второй волны мобилизации не предвидится из-за активного набора контрактников Министерством обороны. Именно благодаря сознательности российских граждан вопрос о необходимости проведения новой мобилизационной компании в стране не стоит, заключил депутат.

Ранее глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов заявил, что появившейся в Сети "приказ Минобороны" о проведении дополнительной мобилизации является фейком. По мнению депутата, фальшивый документ разработан противниками России и специально вброшен в интернет.

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