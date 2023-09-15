Центробанк поднял ключевую ставку до 13%

Показатель увеличен сразу на 100 пунктов

Совет директоров Банка России в пятницу, 15 сентября, принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 12% до 13%.

Центробанк подчеркнул сохранение высокого инфляционного давления, а также напомнил про рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы.

Ради возвращения инфляции к плановому уровню в 4% требуются жесткие денежно-кредитные условия, говорится в сообщении ЦБ.

Решение регулятора противоречит прогнозу ряда экспертов. 12 сентября глава Сбербанка Герман Греф выражал мнение, что ключевая ставка в 12% сохранится в течение нескольких месяцев, а в целом такой высокий уровень — это "не очень долгая история".

Решение о повышении ключевой ставки до 12% ЦБ принимал экстренно на внеочередном заседании совета директоров в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

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