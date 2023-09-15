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Финляндия утвердила запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

14:36
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Страна последовала примеру прибалтийских государств

Власти Финляндии объявили о введении запрета на въезд автомобилей с российскими номерами. Это подтвердила в пятницу, 15 сентября, финский министр иностранных дел Элина Валтонен.
МВД Эстонии предложило конфисковать автомобили с российскими номерами

Политик уточнила, что запрет начнет действовать в полночь 16 сентября. При этом все зарегистрированные в России автомобили должны покинуть пределы страны в течение шести месяцев, сообщает Yle.

Ранее Еврокомиссия разъяснила, в каких случаях можно изымать у граждан России, пытающихся въехать в страны Евросоюза, их личное имущество.

При этом власти Испании заверили, что не планируют в рамках реализации санкций отбирать у въезжающих россиян золотые украшения — но лишь в том случае, если они предназначаются для личного использования.

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