Вашингтон руками украинцев использует запрещенные снаряды

Военнослужащие ВСУ активно применяют поставляемые Западом кассетные боеприпасы. Об этом в ходе очередного брифинга заявил президент России Владимир Путин.

Напомним, что решение США о передаче ВСУ кассетных боеприпасов вызвало волну возмущений среди представителей мировой общественности. По мнению российских дипломатов, поставки таких вооружений украинской армии "ставят крест" на возможности возобновления отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Применяются и самым широким образом", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом российский лидер подчеркнул, что именно Вашингтон "руками украинцев" применяет кассетные боеприпасы в зоне военной спецоперации.

Он также добавил, что американские политики неоднократно называли применение таких снарядов в локальных конфликтах "преступлением против человечества". Однако, когда дело доходит до "лоббирования" их интересов, это уже не является таковым, заключил президент.

Ранее представитель правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм заявила, что в результате применения украинскими военными кассетных снарядов в Харьковской области погибли мирные жители Изюма. По данным организации, на территории региона удалось обнаружить остатки запрещенных боеприпасов, которые были использованы при обстрелах гражданских.

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