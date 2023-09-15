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Лавров объяснил, как избегать конфликтов в мире

14:55
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Все довольно просто

Сергей Лавров открыл выставку архивных фотографий и документов, посвященных военному перевороту в Чили, произошедшему 50 лет назад.

11 сентября 1973 года Аугусто Пиночет сверг законно избранного главу государства и захватил власть.

Лавров подчеркнул, что избегать конфликтов в современном мире можно, если строить равноправные отношения, основанные на взаимном уважении. Только так можно избежать повторения Чилийской трагедии.

Выставка организована российским МИД совместно с общественными и научными организациями.

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