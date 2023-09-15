Лавров объяснил, как избегать конфликтов в мире

Все довольно просто
Сергей Лавров открыл выставку архивных фотографий и документов, посвященных военному перевороту в Чили, произошедшему 50 лет назад.
11 сентября 1973 года Аугусто Пиночет сверг законно избранного главу государства и захватил власть.
Лавров подчеркнул, что избегать конфликтов в современном мире можно, если строить равноправные отношения, основанные на взаимном уважении. Только так можно избежать повторения Чилийской трагедии.
Выставка организована российским МИД совместно с общественными и научными организациями.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"