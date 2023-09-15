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WSJ: Белый дом изучает возможность передать Украине ATACMS осенью

14:57
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Киев очень ждет дальнобойные ракеты

Американские власти рассматривают возможность удовлетворить запрос Киева на получение дальнобойных ракет ATACMS. Об этом в пятницу, 15 сентября, рассказали информированные источники.
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Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников в Белом доме, Вооруженные силы Украины могут получить ракеты ATACMS уже текущей осенью.

Официальные комментарии из Вашингтона по этому поводу пока не поступали.

Ранее бывший британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что украинские военные "нуждаются в ракетных системах большой дальности, которые США пока не дают", поскольку украинское контрнаступление окончательно "захлебнулось".

При этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что американские ракеты ATACMS, если США все же поставят их Украине, окажутся под ударом российского противоракетного оружия — оно перехватит ракеты прежде, чем они достигнут цели.

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