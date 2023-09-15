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Число безработных в России снизилось до 473 тысяч человек

15:23
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Российские власти следят за ситуацией на рынке труда

Численность официально зарегистрированных безработных в России за прошедшую неделю сократилась на 11 тысяч человек и составляет сейчас 473 тысячи человек. Об этом в пятницу, 15 сентября, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что текущая ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением численности безработных.

Наряду с этим количество вакантных рабочих мест на портале "Работа России" с начала 2023 года возросло почти на 186 тысяч — почти до 1,8 млн, сообщает РИА Новости.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее отмечал, что крайне низкий уровень безработицы в России является тормозом для роста экономики, это "серьезный системный вызов".

При этом в некоторых отраслях сохраняется дефицит кадров. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что он становится серьезным вызовом для отечественной экономики и требует особого внимания.

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