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Собянин сообщил о планах открыть в столице магазины "Сделано в Москве"

15:11
  • пятница
  • 15 сентября 2023

К программе уже присоединились завод "Москвич" и комбинат "Добрынинский"

Более 3 тыс. брендов стали за год участниками программы "Сделано в Москве". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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"За год участниками программы "Сделано в Москве" стали больше 3 тыс. брендов. Главная задача обновленной программы – продвижение локальных брендов, расширение рынка сбыта. Мы оказываем производителям самую разную поддержку – от рекламы до выставок", – написал Собянин.

Мэр напомнил, что столичные компании представлены на платформе сделановмоскве.рф.

"За год онлайн-шоурум посетили больше 2 млн уникальных покупателей. Брендированные витрины появились на Wildberries, Ozon и "Сбермегамаркете", – отметил он.

При этом градоначальник подчеркнул, что программа открыта для любого бизнеса и даже самозанятых. По его словам, к программе уже присоединились такие знаковые бренды, как завод "Москвич" и комбинат "Добрынинский".

Он также добавил, что в ближайшее время будет осуществлен выход на крупные торговые сети и открытие собственных магазинов "Сделано в Москве".

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