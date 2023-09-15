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Лондон официально признал группу "Вагнер" террористической организацией

15:14
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Членство и поддержка организации преследуется по британскому закону

Правительство Великобритании 15 сентября официально признало ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Теперь членство в группе "Вагнер", а также ее поддержка преследуется британским законом, передает Reuters.

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О подготовке такого законопроекта в Лондоне объявили на прошлой неделе. Британские власти, а вслед за ними и СМИ неоднократно заявляли об "опасной" деятельности вагнеровцев в странах Африки.

На днях в Кремле прокомментировали расследование авиакатастрофы, в которой погиб основатель "Вагнера" Евгений Пригожин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал дело непростым. Представитель Кремля подчеркнул, что расследование продолжается, и давать какие-то комментарии преждевременно.

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