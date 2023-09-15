Глава ЦБ отвергла риски финансовой стабильности в России

Подъем ключевой ставки объясняется другими причинами

Угрозы финансовой стабильности в России нет, заверила в пятницу, 15 сентября, председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора пояснила, что повышение ключевой ставки до 13% не говорит о наличии рисков финансовой стабильности — это связано с инфляционными рисками.

Набиуллина предупредила, что ключевая ставка в России будет сохранена на высоком уровне до тех пор, пока не удастся добиться устойчивого замедления темпов инфляции, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что все факторы, оказывающие влияние на курс рубля, управляемы. Комментируя ситуацию с национальной валютой, российский лидер усомнился в том, что "здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы и сложности".

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков предположил, что курс национальной валюты может стабилизироваться уже к декабрю текущего года при условии нормализации экспортных потоков.

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