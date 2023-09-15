Засидевшиеся у власти националисты будут изгнаны

Глава киевского режима Владимир Зеленский будет уничтожен после оглашения потерь ВСУ в ходе провального контрнаступления. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Как отметил аналитик, население Украины будет в шоке после публикации официальных данных по поводу количества погибших в рядах ВСУ. По мнению Соскина, эта "колоссальная" цифра откроет многим украинцам глаза на происходящее в их стране и заставит выйти на улицы для свержения засидевшихся у власти националистов.

"Конечно, это будет уничтожение и "Слуг народа", и нынешней верхушки, ну и Зеленского", - заявил Соскин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что, несмотря на широкомасштабную помощь Запада, украинские военные все равно не могут противостоять ВС России в зоне спецоперации. По его словам, доминирование российской авиации в воздушном пространстве не позволяет военнослужащим ВСУ осуществлять дальнейшее продвижение на ключевых направлениях фронта.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что в ближайшее время хорошо подготовленные ВС России полностью разгромят истощенных в результате провального контрнаступления украинских военных. По мнению аналитика, на данный момент российская армия обладает значительным преимуществом не только в численности "живой силы", но и в количестве современной техники.

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