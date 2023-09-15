Литва не пропускает автомобили калининградцев из анклава в регионы России

Останавливают автовладельцев с шенгенскими визами

Литовские пограничники не пропускают автомобили с российским номерами из Калининградской области, владельцы которых едут в другие регионы России. Это касается калининградцев с шенгенскими визами: проезд по упрощенному транзитному документу, дающему право проезда через Литву в течение суток, идет без ограничений.

Тем не менее, и для калининградцев с таким документом ситуация изменилась: ужесточились проверки документов, сообщил сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Как сообщает ТАСС, с 11 по 15 сентября Литва не пропустила через свою границу 47 легковых автомобилей с российскими номерами, пытавшихся выехать из Калининградской области. Это последовало за заявлениями литовского МВД о намерении конфисковать въезжающие в страну автомобили, зарегистрированные в России.

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