Глава Минобороны ФРГ допустил скорую поставку ракет Taurus Киеву

Берлин примет окончательное решение через несколько недель

Немецкие власти примут решение по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus в течение нескольких недель. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Как отметил министр, правительство Германии намеренно затягивает поставки Киеву ракет дальнего действия Taurus из-за потенциальных угроз немецкому народу, которые могут возникнуть при передаче таких вооружений. По мнению Писториуса, первостепенная задача немецких властей заключается в обеспечении безопасности своих граждан.

"И если еще пройдут одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть", — заявил Писториус, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что представители киевского режима должны с пониманием отнестись к решению Берлина, "даже если им это не нравится".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж намерен передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. По словам французского лидера, в ближайшее время Минобороны страны передаст Киеву ракеты SCALP, которые позволят ВСУ наносить удары на большом расстоянии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"