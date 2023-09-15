Международная битва роботов пройдет в Москве

Зрителей ждут утреннее и вечернее шоу

В Москве пройдет ежегодный Международный чемпионат "Битва роботов". 16 сентября стартует первый этап соревнований. В турнире примут участие более 20 команд из России, Турции, Индии и Казахстана, которые представят тяжелых управляемых роботов.

Первое шоу начнется в 11:00, второе - в 18:00.

От Москвы в битве примут участие команды "Тимирязевцы", "BlackOut", "Большой Брат", "ТурбоМеХатроники", "Зверобой", "Мифические гонщики", "Технопарк РГСУ", "НИЯУ МЯУ", "Атом", "Матадорс" и "Weber Robotics".

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