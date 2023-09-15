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В России пройдет Международная цифровая олимпиада "Волга-IТ’2023"

16:19
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Участие бесплатное

В России пройдет Международная цифровая олимпиада "Волга-IТ’2023" по актуальным направлениям информационных и цифровых технологий.

Олимпиада объединяет участников из 75 регионов Российской Федерации и ряда иностранных государств.

Программа Олимпиады включает в себя три этапа: с 1 по 30. сентября - квалификационный (онлайн-тестирование); с 7 по 31 октября - полуфинальный (практическое домашнее задание); с 28 ноября по 2 декабря финальный (очный).

Олимпиада позволит оценить практические навыки участников в сфере информационных и цифровых технологий. Финалистов Олимпиады ожидают мастер-классы от экспертов, экскурсии по городским достопримечательностям и индустриальным объектам.

Участие в Олимпиаде является бесплатным.

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