ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полиция обнаружила схрон с оружием и гранатами в Запорожской области

16:20
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Владелец дома проходил службу в АТО

Тайник с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Запорожской области. Сотрудники управления уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии обследовали дом в Молочанске.

СКР расследует уничтожение избирательного участка в Запорожье
ВСУ провалили запланированный блицкриг в Запорожье

В схроне обнаружили 500 патронов различного калибра, обрез охотничьего ружья и три гранаты. Находки изъяты и переданы в соответствующие органы.

Установлено, что владелец дома и найденного арсенала ранее проходил службу в АТО. В настоящее время мужчина находится на территории Запорожской области, временно подконтрольной Киеву, сообщает ГУ МВД по Запорожью в Telegram.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Схрон с оружием
Схрон с оружием
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.