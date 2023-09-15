Полиция обнаружила схрон с оружием и гранатами в Запорожской области

Владелец дома проходил службу в АТО

Тайник с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Запорожской области. Сотрудники управления уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии обследовали дом в Молочанске.

В схроне обнаружили 500 патронов различного калибра, обрез охотничьего ружья и три гранаты. Находки изъяты и переданы в соответствующие органы.

Установлено, что владелец дома и найденного арсенала ранее проходил службу в АТО. В настоящее время мужчина находится на территории Запорожской области, временно подконтрольной Киеву, сообщает ГУ МВД по Запорожью в Telegram.

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