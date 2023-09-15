В Берлине признали провал попыток изолировать Россию

Вселенная союзников Путина многообразна

Попытки Запада изолировать Россию потерпели крах. Некоторые полагают, что встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына свидетельствует о том, что у России совсем нет союзников. Однако такая трактовка искажает реальность, пишет немецкое издание Welt.

В Берлине подчеркивают: вселенная союзников Путина многообразна, Северная Корея - лишь "маленький кусочек в большой мозаике альянсов Москвы". Авторы материала напоминают: во время недавнего голосования в ООН антироссийские резолюции поддержали 96 стран - это 48% стран-участниц организации. Остальная сотня стран имеет разную степень близости к России.

Подчеркивается, что всем этим государствам пришелся по душе посыл, который на протяжение многих лет продвигают Россия и Китай: мир должен быть многополярным. Показательны и итоги саммита БРИКС, на котором антизападный альянс впервые в своей истории расширился за счет нескольких стран. Да и на саммите G20 в Нью-Дели в минувшие выходные многие страны с радостью продемонстрировали свою поддержку главе МИД России Сергею Лаврову, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"