Собянин: Новыми станциями салатовой ветки метро за неделю воспользовались более 213 тыс. раз

Экономия времени в дороге составляет до 40 минут в день

Новыми станциями Люблинско-Дмитровской линии метро за неделю воспользовались 213 тысяч раз. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"C запуском финишного участка Люблинско-Дмитровской линии метро больше 500 тысяч человек получили быстрые и удобные маршруты. Новыми станциями "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" за неделю воспользовались 213 тыс. раз. Экономия времени в дороге составляет до 40 минут в день", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, студентам и преподавателям стало намного проще добираться до МФТИ. Теперь можно доехать на метро до "Физтеха" и сесть на бесплатный шаттл, который довезет прямо до вуза.

Движение поездов на участке между станциями "Селигерская" и "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро было запущено 7 сентября 2023 года.

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