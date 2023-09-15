Экипаж "Союза" проведет на МКС более 60 экспериментов

Россияне Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции целый год

Меньше часа остается до старта новой миссии на МКС. В ходе нынешней экспедиции может быть установлен рекорд пребывания экипажа на орбите - российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб останутся там на целый год!

В космос летит также астронавт NASA Лорел О'Хара. Американка вернется на Землю через шесть месяцев. Перед запуском - традиционная пресс-конференция, когда все могут увидеть своих родных и близких.

По плану предстоит провести более шестидесяти научных экспериментов в рамках подготовки к полётам в дальний космос. От исследования надёжности профессиональной деятельности человека при длительном космическом полёте до влияния светового излучения в космосе на растения.

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