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МИД ответил на угрозы Киева в адрес российских журналистов

17:45
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Очередное проявление террористической сущности киевского режима

Угрозы расправой в адрес российских журналистов, военных корреспондентов, государственных и общественных деятелей - очередное проявление террористической сущности киевского режима. Так отреагировали в МИД России на высказывания официального представителя Сил территориальной обороны Украины, гражданки США Сары Эштон-Чирилло.

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В заявлении МИД подчеркивается, что в заявлениях спикера ВСУ содержатся прямые призывы к убийству сотрудников российских медиа, участвующих в освещении хода СВО. Словесный поток изобилует кровожадными деталями того, как именно украинские каратели мечтают осуществить преступление – и все это пытаются оправдать "миссией по восстановлению справедливости".

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что на счету идеологических потомков Бандеры жизни Дугиной, Журавлева, Клокова, Фомина, а также покушения на Прилепина, Симоньян, Соловьева и других журналистов. Москва будет добиваться реакции профильных международных структур на вопиющие в своей жестокости выпады, сказано в заявлении на сайте МИД.

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