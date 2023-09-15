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Пятнадцать человек отравились после посещения кафе в Чувашии

18:11
  • пятница
  • 15 сентября 2023

В числе пострадавших - семеро детей

Семеро детей госпитализированы после посещения кафе "Сушистик" в Канаше в Чувашии. Всего в больнице оказались 14 клиентов этого заведения общепита, еще один человек от госпитализации отказался.

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Как сообщает министерство здравоохранения региона, в Канашскую центральную районную больницу обратилось 15 человек с признаками острой кишечной инфекции. По состоянию на 11.00 15 сентября из 15 заболевших 14 человек госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы. Состояние пациентов - средней степени тяжести.

Управлением Роспотребнадзора по Чувашии проводится эпидрасследование. Работа заведения общепита приостановлена. Проверки по факту массового отравления людей начали следственное управление СК России по Чувашии и прокуратура республики, передает РИА Новости.

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