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Пожар в Самаре локализован на площади 1200 "квадратов"

18:54
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Горит заброшенное здание возле рынка

Пожар в здании на территории бывшего завода в Самаре локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Здание, расположенное возле рынка, не эксплуатируется, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

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По данным экстренных служб, информация о пожаре в здании у рынка в Самаре поступила в 10:39. Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Как выяснилось, горело масло, площадь возгорания постепенно выросла до 500 "квадратов", затем превысило тысячу.

Пожар локализовали в 19:10. С огнем боролись 104 человека и 33 единицы техники. По последним данным, пострадавших и погибших нет, передает ТАСС.

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