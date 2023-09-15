Власть стариков: американские геронтократы из последних сил держатся за власть

Переживают за свое благополучие

В Америке в преддверии выборов очередной скандал, напрямую этих выборов касающийся. В Конгресс США внесён законопроект, ограничивающей возможность баллотироваться на госдолжности по возрасту. Тем самым делается попытка дать дорогу молодым. Тема для Штатов актуальнейшая. Фактически в тот же день о своем намерении баллотироваться в очередной раз в конгресс заявила Нэнси Пелоси. Ей 83 года, она бодра, весела и вместе с, как минимум, полусотней других, мягко скажем, возрастных политиков намерена биться за свое светлое будущее американском истеблишменте. Как говорится, и эти люди что-то рассказывали нам про "кремлёвских старцев". При том что Брежневу, например, на момент смерти было всего 75.

Есть в истории американской политики забавный факт – до сих пор в Вашингтоне ни разу не отстраняли недееспособных законодателей или недееспособного президента, хотя поводов для этого всегда было достаточно. То есть вашингтонское болото настолько трепетно оберегает даже невменяемых слуг глубинного государства, что досрочно лишить их власти может исключительно смерть. Именно поэтому сегодня и Капитолий, и Белый дом похожи на приюты для престарелых. Средний возраст в Конгрессе — 64 года, и почти 30 процентам законодателей больше 70 лет, как и двум последним президентам.

"Это геронтократия, это правительство, созданное умирающими стариками. Я просто хочу понять, что мотивирует их оставаться там? Это потому, что они просто так сильно любят Вашингтон? Посмотрите на этих парней, посмотрите на Человека-черепаху! Он же на последнем издыхании", - говорит Майк Папантонио, американский адвокат по гражданским правонарушениям, телеведущий.

Черепахой в Вашингтоне прозвали 81-летнего Митча Макконнелла. Сенатор-республиканец не просто медленно разговаривает и передвигается, но и регулярно впадает в ступор – в прямом смысле слова замирает аж на 30 секунд, причем в самых неожиданных ситуациях, даже во время общения с журналистами. Помощники Макконела уверяют, что он в полном порядке и просто слегка переутомился, но даже коллеги по партии не готовы скрывать от прессы правду, потому что проблема слишком очевидна.

"Я занимаюсь медицинской практикой 25 лет и, мне кажется, что это не похоже на обезвоживание организма. Это выглядит как неврологическое заболевание", - говорит Рэнд Пол, сенатор-республиканец, США.

Проблемы с головой у Макконела обострились после очередного падения, он, как и Байден, давно плохо держится на ногах. Не сильно отличается от этих стариков и сенатор-демократ Дайанна Файнстайн. 90-летнюю бабулю последнее время болезни прямо-таки измучили: началось всё с опоясывающего лишая, а закончилось отёком головного мозга, и теперь Дайана не ходит, плохо разговаривает, и даже голосует по команде.

"У неё есть штат сотрудников, которые всем управляют. Это очень печальная ситуация и она должна уйти в отставку с достоинством", - говорит Ро Кханна, конгрессмен-демократ, США.

"Сейчас в Сенате и Белом доме слишком много камер и слишком много айфонов - очень трудно скрыть свой возраст", - говорит Джей Джонсон, министр внутренней безопасности США 2013-2017 гг.

Но Дайанну Файнстайн просто так на пенсию не отпустят. Говорят, 83-летняя Нэнси Пелоси даже приставила к 90-летней коллеге няньку - свою дочь, чтобы контролировала. Дело в том, что Файнстайн не просто нездоровая бабушка, а ценный голос в Юридическом комитете Сената. И лишиться этого голоса крайне опасно, потому что на этой неделе республиканцы всё же объявили о начале процедуры импичмента в отношении Байдена.

"В ходе нашего расследования мы выяснили, что президент действительно солгал американскому народу о зарубежных деловых операциях его семьи. Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена", - заявил Кевин Маккарти, спикер палаты представителей Конгресса США.

Кстати, это расследование наконец-то не только даст ответ на вопрос, действительно ли клан Байденов за время работы Джо на должности вице-президента Обамы занимался коррупцией в международных масштабах, но и раскроет тайну как у рядовых сенаторов и конгрессменов неожиданно появляются такие финансы, которые позволяют им вести роскошный образ жизни.

"У Байдена есть дом в Вирджинии - это не дом, это очень большой комплекс. Ещё есть пляжный домик в Делавэре, и это тоже очень большой комплекс. И у него ещё есть дома – они его мотивация! Вот почему политики не уходят со своих должностей. Всё дело в деньгах! То же самое происходит с Макконелом, с Файнстайн, и с Пелоси. Мы просто должны остановить эту геронтократию. Всё дело в деньгах!" – восклицает Майк Папантонио, американский адвокат по гражданским правонарушениям, телеведущий.

И ведь, что интересно: законодатели для представителей других профессий ввели ограничения по возрасту, но себя почему-то в список внести забыли.

Более того, ни Байдена, ни Трампа совершенно не интересует мнение рядовых американцев, которые уже устали от стариков во власти и считают, что в идеале страной должен руководить 60-летний лидер, а за президента старше 70 лет готовы проголосовать лишь 3 процента. Поэтому инициативу конгрессмена-республиканца Джона Джеймса по введению пенсионного возраста для политиков народ, конечно поддержит, но вот сами политики за этот проект, конечно же, не проголосуют.

Ну, а то, что некоторые законодатели со своей работой зачастую откровенно не справляются – для них самих явно не проблема. К тому же им и ровняться особо не на кого - у них и президент сам молодец. Например, в Индии на саммите G20 Байден не смог правильно произнести имена тех, к кому обращался, и решил просто прерваться, чтобы дальше не позориться…

"Я хочу поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салама… Простите, Мухаммеда бен Салмана, президента Фон дер Ляйен и Еврокомиссию. И так как принц не выступал сегодня…. Или он выступал сегодня? Я не заметил, говорил он или нет. Я, пожалуй, закончу на этом...", - говорил Байден.

А уже во Вьетнаме на пресс-конференции и вовсе заявил, что ему всё надоело и отправляется в кровать: "Не знаю как вы, но я собираюсь лечь спать".

Помощники Джо призыв к отбою восприняли буквально и отключили Байдену микрофон прямо во время ответа на очередной вопрос.

Удивляет то, что Байден, действительно будто впавший в маразм, не испытывает стыда за свои действия, он и правда словно живёт в своей реальности. Кстати, чтобы не докатиться до такого позора, 13 сентября сенатор–республиканец Митт Ромни заявил, что больше не будет участвовать в выборах и покидает политическую арену. По его мнению, 76 лет – это самое идеальное время, чтобы уступить дорогу молодым. И порекомендовал коллегам присоединиться к нему.

"Я думаю, было бы здорово, если бы и президент Байден, и бывший президент Трамп отошли в сторону и позволили своей партии выбрать кого-то из следующего поколения. Я думаю, что обеим партиям было бы гораздо лучше, если бы их представляли люди, отличные от нас", - заявил Ромни.

Громкий призыв. Только сенатор всё же проговорился об истинной причине своего ухода из политики, и она уже не связана с желанием уступить дорогу молодым.

"Даже во время своего второго срока я бы не стал председателем комитета. Я был бы младшим сотрудником, пытающимся выполнить свою работу. Если бы я был лидером большинства в Сенате, то я мог бы принять другое решение", - заявил Ромни.

Это признание только подтверждает, что американские политики переживают исключительно за своё благополучие, и что в вашингтонском болоте все ключевые должности распределены на века вперёд. И в прямом смысле слова передаются по наследству. Ну, а лозунги про демократию – это для тех, кто до сих пор верит, что рядовые американцы имеют право голоса.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, "В центре событий".

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