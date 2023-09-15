Очередная анти-Россия: Пашинян повел Армению по пути Украины

Армянский премьер решил отвернуться от России

Эмоции всегда плохо влияют на принятие решений. Особенно — стратегических. В последнее время власти Армении явно и подчас раздраженно демонстрируют свое неудовольствие Россией и ее позицией. Один за другим они устраивают показные демарши. А на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миротворцы России и вовсе не справились со своей задачей. И тут же напомнил, что без русских ситуация в Нагорном Карабахе была бы лучше чем сейчас. Где логика? Сложно сказать. Зато несложно вспомнить, что как раз сто лет назад именно такой подход, по мнению историков, уже привел Армению на грань национальной катастрофы. Её чудом удалось избежать.

Держа строй, американские солдаты маршируют по армянской земле. Недалеко от Еревана прямо сейчас проходят совместные военные учения двух стран. Со стороны США прибыли "кричащие орлы" - 101-я воздушно-десантная дивизия, бойцы которой выполняли сверхсложные боевые операции во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Теперь в полном смысле элиту американской армии отправили в Армению. И хоть учения малочисленные и заявлены как миротворческие, многие воспринимают их как символический жест. Премьер-министр Никол Пашинян идёт курсом навстречу НАТО, демонстративно разворачиваясь спиной к России. Вот что он сказал на этой неделе в интервью американскому медиахолдингу Politico: "Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности. Россия больше не справляется со своей задачей".

Ранее политик уже заявлял, что зависимость Армении от России в плане безопасности была стратегической ошибкой. Никол Пашинян давно тяготеет к Западу, и продолжает искать аргументы убедить армянское общество в том, что Москва – ненадежный союзник. Сейчас он недоволен действиями России, которая в карабахском конфликте пошла не войной на Азербайджан, а выступила в качестве миротворца. Хотя очевидно, что проблему Нагорного Карабаха Ереван уже не может решить военным путём.

"Армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом и в своём Пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге. Это же не наше решение, это решение сегодняшнего армянского руководства. Конечно, здесь возникают другие вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом наших миротворцев. Это правда. Мандат ещё действует. А вопросы гуманитарного характера, недопущения там каких-то этнических чисток, конечно, они никуда не делись, я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили всегда нам и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках. Более того, наоборот, заинтересовано в том, чтобы этот процесс происходил мягко", - заявил в ответ Владимир Путин.

Об отношениях России и Армении президента спросили на Дальневосточном экономическом форуме.

"Никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном никаких проблем нет, мы с ним в постоянном контакте", - ответил Путин.

Подобное заявление говорит о том, что высшее руководство России ситуацию оценивает, не предаваясь эмоциям. А с точки зрения долговременных интересов. Однако в Кремле подчеркивают, что глубоко анализируют новости и отслеживают ситуацию. Обратить внимание есть на что. Руководство Армении предприняло целый ряд антироссийских демаршей. Премьер пообещал ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, он уже передан для голосования в парламент.

Супруга Никола Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев на саммит, организованный женой Зеленского. Передала Украине армянскую гуманитарную помощь и даже съездила в Бучу. Жест без сомнений политический, ведь ранее руководство страны в вопросах украинского конфликта занимало нейтральную позицию.

"Господин Пашинян изначально работает на то, чтобы оторвать Армению от России. Именно этот проект он воплощает в жизнь. Ему нужно было, что армяне обиделись на Россию. Чтобы армяне видели в России не своего спасителя многовекового, а ту силу, которая их предала. И Нагорный Карабах для этого и разыгрывался. Именно для этого все делалось, а потом говорилось. Мы здесь не причем. Это Россия не пришла на помощь", - объясняет Игорь Шишкин. Эксперт Института стран СНГ.

Власти Армении допускают выход страны из ОДКБ, от совместных учений с организацией они уже отказались. Официальный Ереван нашёл себе покровителей в виде Франции и США. Одна из самых известных представителей армянской диаспоры на Западе - Ким Кардашьян попросила Байдена защитить Армению от Азербайджана. При этом главной угрозы лидеры антироссийских мнений будто не замечают. Ведь и Париж, ни Вашингтон не считают Ереван равноправным партнёром. Ещё на Мюнхенской конференции по безопасности Эммануэль Макрон заявил, что видит Армению буфером между Россией и Кавказом. Да и для американцев это государство - всего лишь удачно расположенная точка на карте, в прошлом такие не спасали, а намеренно поджигали.

"Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. И я не думаю, что это для кого-то хорошо. В том числе для самой Армении. Где бы не появлялись американцы. Они знаете, у них сотни баз по всему миру, нигде это до добра не доводит. В лучшем случае они сидят там спокойно, а очень часто пытаются подбирать под себя все, в том числе и политические процессы", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Но премьер-министр Армении продолжает показывать, что готов идти на максимальное обострение. Добиваться благосклонности Запада, предавая Россию. Ситуация в стране сейчас сложная. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха до конца не урегулирован, появились прогнозы о начале между Арменией и Азербайджаном новой войны. Есть сообщения, что Баку стягивает к границе солдат и технику. В такой ситуации, казалось бы, вся надежда на дипломатические усилия Москвы и присутствие российских миротворцев. Но вместо этого российский миротворческий контингент продолжают провоцировать. Вот несколько граждан Армении попытались перегородить выезд нашего бронетранспортера - от солдат добивались конфликта и снимали это на видео.

Российские миротворцы в этой ситуации показали пример самообладания. Вручную передвинули машину, которая им мешала и не пошли на конфликт. Но возникли вопросы о восприятии реальности у тех, кто пошёл на такую провокацию. Армянские националисты нагнетают русофобию: по улицам начали ходить с факелами, украинскими и американскими флагами. Россию выставляют врагом и главным виновником происходящего в Нагорном Карабахе.

"К сожалению, Армения повторяет судьбу Украины. Еще несколько лет такого управления и Армения будет в шаге от гражданской войны. В Армении работают те же НКО, фонды, которые долгое время разрушали Украину. В Армении очень сильны фонды из структур Сороса и сам Никол Пашинян близок к этим структурам. А структуры Сороса всегда уничтожали суверенитет и территориальную целостность государств там, где они работали. Поэтому, конечно, армянам надо задуматься, кто ими управляет. В чьих интересах действует Никол Пашинян. Явно не в интересах Армении и армянского народа", - заявляет Иван Мезюхо. Политолог, председатель крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения

Сейчас над Арменией нависла угроза. В республике и без того дела идут не слишком хорошо, а новая война с Азербайджаном и размолвка с Россией грозят, как минимум, обрушением экономики. И это лишь один из сценариев. Есть и другие, более жёсткие, вплоть до потери государственности. Так сейчас живёт курдский народ. Это самая большая нация в мире, не имеющая собственного государства. Пока же Никол Пашинян поднимает ставки - игра уже идёт ва-банк. Вот только зашёл премьер в американское казино, а там, как известно, всегда выигрывает казино.

"Я думаю, что сегодня Никол Пашинян действует в стиле "или пан, или пропал", - говорит Мезюхо.

Вопрос будущего таких политиков - часто в руках народа. Пример Саакашвили здесь показателен. Но в непростой ситуации власти Армении вместо того, что выстроить такой внешнеполитический курс, который бы удержал страну от новых испытаний, скатывают её в очередную анти-Россию.

Пётр Вершинин, "В центре событий"

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