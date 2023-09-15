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МИД пообещал ответить Македонии на высылку российских дипломатов

19:31
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Сотрудники консульства России в Скопье объявлены персона нон грата

МИД России пообещал ответить властям Северной Македонии, которые объявили трех российских дипломатов персона нон грата. В Москве назвали эти шаги безответственным и враждебным выпадом.

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Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, власти Северной Македонии 12 сентября без объяснения причин объявили нежелательным присутствие трех дипломатов российского посольства в Скопье. По словам Захаровой, северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации.

В российском ведомстве отметили неуместное желание руководства Северной Македонии продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой "российской угрозой. Тем самым загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения, отмечено в заявлении.

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