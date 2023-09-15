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Два человека пострадали в столкновении грузовика с автобусом в Свердловской области

19:51
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Прокуратура начала проверку

Грузовик столкнулся с автобусом в городе Березовский Свердловской области. По данным региональной прокуратуры, водитель грузового автомобиля Jac выполнял разворот на Березовском тракте и столкнулся с автобусом, двигавшимся в попутном направлении.

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В результате столкновения пострадали два человека. Женщине 1961 года рождения госпитализация не потребовалась,. Девочку 2006 года рождения обследуют врачи детской городской клинической больницы №9.

Следователи выясняют, проводился ли техосмотр транспортного средства перед выходом на линию. Также предстоит установить, проходил ли водитель медосмотр, передает РИА Новости.

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