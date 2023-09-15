Польша с полуночи продлевает запрет на ввоз зерна с Украины

Варшава отказалась слушать Берлин или Брюссель

Запрет на ввоз зерна с Украины в Польшу будет продлен с полуночи. О решении польских властей объявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что Варшава в этом вопросе не намерена слушать ни Берлин, ни Брюссель.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия не стала продлевать запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. Действие ограничений истекало 15 сентября.

В ЕК утверждают, что эмбарго возымело нужный эффект: экспорт зерна из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в страны за пределами блока не только восстановился, но даже вырос. Также отмечается, что Украина согласна ввести меры, чтобы после разрешения поставок зерна в Евросоюз избежать резкого роста экспорта, передает ТАСС.

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