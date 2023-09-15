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США разрешили Киеву выбирать цели для натовских ракет

21:13
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Удары по российской территории Вашингтон не поощряет, но и не запрещает

Удары по российской территории с использованием поставленного Западом оружия Вашингтон не поощряет. Но при этом прерогативу выбора целей для Вооруженных сил Украины оставляет за Киевом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Блинкен добавил, что американские власти активно рассматривают вопрос о возможной передаче дополнительных видов вооружений Киеву. Ранее сообщалось, что обсуждается передача Украине ракетных систем ATACMS.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. В Москве подчеркнули: любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских вооруженных сил, передает РИА Новости.

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