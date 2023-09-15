США разрешили Киеву выбирать цели для натовских ракет

Удары по российской территории Вашингтон не поощряет, но и не запрещает

Удары по российской территории с использованием поставленного Западом оружия Вашингтон не поощряет. Но при этом прерогативу выбора целей для Вооруженных сил Украины оставляет за Киевом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен добавил, что американские власти активно рассматривают вопрос о возможной передаче дополнительных видов вооружений Киеву. Ранее сообщалось, что обсуждается передача Украине ракетных систем ATACMS.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. В Москве подчеркнули: любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских вооруженных сил, передает РИА Новости.

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