Медведев приехал на полигон подготовки контрактников в ДНР

Он расположен вблизи от линии соприкосновения
Дмитрий Медведев в пятницу посетил полигон подготовки контрактников в Донецкой народной республике. Об этом сообщил его помощник Олег Осипов.
Полигон расположен в непосредственной близости от линии соприкосновения. В ДНР зампред Совбеза приехал по поручению Владимира Путина.
"Он ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников", - рассказал Осипов (цитата по РИА Новости).
Другие подробности визита пока не сообщаются.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"