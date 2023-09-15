ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев приехал на полигон подготовки контрактников в ДНР

21:08
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Он расположен вблизи от линии соприкосновения

Дмитрий Медведев в пятницу посетил полигон подготовки контрактников в Донецкой народной республике. Об этом сообщил его помощник Олег Осипов.

Полигон расположен в непосредственной близости от линии соприкосновения. В ДНР зампред Совбеза приехал по поручению Владимира Путина.

"Он ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников", - рассказал Осипов (цитата по РИА Новости).

Другие подробности визита пока не сообщаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.