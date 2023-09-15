Медведев приехал на полигон подготовки контрактников в ДНР

Он расположен вблизи от линии соприкосновения

Дмитрий Медведев в пятницу посетил полигон подготовки контрактников в Донецкой народной республике. Об этом сообщил его помощник Олег Осипов.

Полигон расположен в непосредственной близости от линии соприкосновения. В ДНР зампред Совбеза приехал по поручению Владимира Путина.

"Он ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников", - рассказал Осипов (цитата по РИА Новости).

Другие подробности визита пока не сообщаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"