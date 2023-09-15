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Политолог Белковский и журналист Шепелин пополнили список иноагентов

21:23
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Они критиковали СВО и выступали в поддержку Украины

Министерство юстиции в пятницу вечером опубликовало новый список иностранных агентов.

В него включены политолог Станислав Белковский, журналисты Кирилл Седов и Илья Шепелин, военный аналитик Юрий Федоров, а также Евгений Кочегин.

В комментарии на сайте ведомства сообщается, что Станислав Белковский "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", а а также занимался антигосударственной пропагандой и дискредитацией специальной военной операции.

Остальные иноагенты распространяли недостоверную информацию о деятельности государственных органов, критиковали СВО и открыто выступали в поддержку Украины.

Четверо из них проживают за пределами России, отмечается на сайте Минюста.

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Политолог Станислав Белковский
Политолог Станислав Белковский
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