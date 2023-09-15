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Эксперты МАГАТЭ сообщили о взрывах в районе Запорожской АЭС

21:34
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Подтверждается угроза для ядерной безопасности

Международное агентство по атомной энергии сообщило о взрывах в районе Запорожской АЭС. МАГАТЭ в своем отчете ссылается на информацию, полученную от своих экспертов, находящихся на атомной станции.

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В сообщениях указано, что эксперты МАГАТЭ продолжают слышать многочисленные взрывы на определенном отдалении от ЗАЭС, которая расположена у линии фронта. Это подтверждает реальность угроз для ядерной и общей безопасности станции. Агентство также напомнило об атаках беспилотников 11 сентября на город Энергодар, где проживают сотрудники АЭС.

ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В Минобороны России заявляли, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, передает РИА Новости.

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