Подтверждается угроза для ядерной безопасности

Международное агентство по атомной энергии сообщило о взрывах в районе Запорожской АЭС. МАГАТЭ в своем отчете ссылается на информацию, полученную от своих экспертов, находящихся на атомной станции.

В сообщениях указано, что эксперты МАГАТЭ продолжают слышать многочисленные взрывы на определенном отдалении от ЗАЭС, которая расположена у линии фронта. Это подтверждает реальность угроз для ядерной и общей безопасности станции. Агентство также напомнило об атаках беспилотников 11 сентября на город Энергодар, где проживают сотрудники АЭС.

ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В Минобороны России заявляли, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"