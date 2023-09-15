ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Венгрия решила запретить импорт 24 товаров с Украины

22:08
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Список продуктов опубликован в правительственном вестнике

Будапешт ответил на снятие запрета Еврокомиссии на ввоз украинского зерна собственными ограничениями. Венгрия вводит запрет на импорт 24 украинских товаров, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.

Премьер Венгрии Орбан: Россию нельзя победить
Россия начала основной этап строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Ранее в Польше, Венгрии и Словакии заявили, что не намерены слушать указания Брюсселя о снятии запрета на ввоз украинского зерна. По словам Надя, Венгрия закрывает границы для товаров с Украины на национальном уровне.

Список из 24-х наименований был опубликован в правительственном вестнике. В него вошли зерновые, а также говядина, свинина, баранина, козлятина, мясо птицы, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника и вино. Указ, подписанный венгерским премьером Виктором Орбаном, вступает в силу в 23.00 15 сентября, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Будапешт
Будапешт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.