Венгрия решила запретить импорт 24 товаров с Украины

Список продуктов опубликован в правительственном вестнике

Будапешт ответил на снятие запрета Еврокомиссии на ввоз украинского зерна собственными ограничениями. Венгрия вводит запрет на импорт 24 украинских товаров, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.

Ранее в Польше, Венгрии и Словакии заявили, что не намерены слушать указания Брюсселя о снятии запрета на ввоз украинского зерна. По словам Надя, Венгрия закрывает границы для товаров с Украины на национальном уровне.

Список из 24-х наименований был опубликован в правительственном вестнике. В него вошли зерновые, а также говядина, свинина, баранина, козлятина, мясо птицы, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника и вино. Указ, подписанный венгерским премьером Виктором Орбаном, вступает в силу в 23.00 15 сентября, передает РИА Новости.

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