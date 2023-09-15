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В США заявили о провале Белого дома во внешней политике

22:37
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Формируется ось, которая установит новый мировой порядок

Внешняя политика администрации президента США Джо Байдена потерпела провал. Свидетельством тому является саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, пишет 19FortyFive.

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Эксперты издания отмечают, что некомпетентная политика Байдена не сможет противостоять хаосу, который она же и вызвала. Также нынешняя администрация не в состоянии остановить усиление Пхеньяна и развитие союза России, Китая и Северной Кореи.

Авторы статьи предполагают, что встреча лидеров КНДР и России может стать частью формирования новой оси — между Москвой, Пекином и Пхеньяном. Она будет противостоять США и установит новый мировой порядок.

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