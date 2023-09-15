В США заявили о провале Белого дома во внешней политике

Формируется ось, которая установит новый мировой порядок

Внешняя политика администрации президента США Джо Байдена потерпела провал. Свидетельством тому является саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, пишет 19FortyFive.

Эксперты издания отмечают, что некомпетентная политика Байдена не сможет противостоять хаосу, который она же и вызвала. Также нынешняя администрация не в состоянии остановить усиление Пхеньяна и развитие союза России, Китая и Северной Кореи.

Авторы статьи предполагают, что встреча лидеров КНДР и России может стать частью формирования новой оси — между Москвой, Пекином и Пхеньяном. Она будет противостоять США и установит новый мировой порядок.

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