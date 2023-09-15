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Зеленский пригрозил "цивилизованно" ответить на зерновое эмбарго соседей

22:55
  • пятница
  • 15 сентября 2023

Украинский лидер считает, что Польша, Венгрия и Словакия нарушают правила ЕС

Запрет на ввоз продовольствия с Украины, введенный на национальном уровне соседними странами, возмутил Владимира Зеленского. Украинский лидер пообещал "цивилизованно" ответить Польше, Венгрии и Словакии.

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Как сообщил Зеленский в Telegram, он говорил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили вопросы доступа украинской агропродукции на европейский рынок. Украинский лидер поблагодарил главу ЕК за решение комиссии не продлевать эмбарго на вывоз зерна.

В то же время, по словам Зеленского, он предупредил, что Киев отреагирует на несоблюдение этого решения. Президент Украины подчеркнул важность работы европейского единства на двустороннем уровне. А если их решения будут нарушать правила ЕС, Киев будет цивилизованно отвечать, заключил Зеленский.

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