"Союз" с американкой на борту причалил к МКС

Стыковка прошла успешно

Российско-американский экипаж корабля "Союз" прибыл на МКС. Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О'Хара несколько часов назад перешли на станцию, сообщает "ТВ Центр".

На борту их встретили члены предыдущей миссии, которые провели в космосе на шесть месяцев больше. Из-за разгерметизации системы охлаждения на "Союзе-МС22" отправку на землю пришлось отложить.

Нынешний корабль доставил на станцию более ста килограммов груза: фото- и видеотехнику, продукты питания, личные вещи, аппаратуру для научных экспериментов. В рамках миссии запланированы четыре выхода в открытый космос и проведение около 60-ти различных исследований.

Россияне пробудут на МКС год, а американка О'Хара - полгода. Для Олега Кононенко это уже пятый полёт. Он может стать первым человеком, который проведёт в космосе в общей сложности больше тысячи дней.

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