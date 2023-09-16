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"Союз" с американкой на борту причалил к МКС

10:34
  • суббота
  • 16 сентября 2023

Стыковка прошла успешно

Российско-американский экипаж корабля "Союз" прибыл на МКС. Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О'Хара несколько часов назад перешли на станцию, сообщает "ТВ Центр".
Экипаж "Союза" проведет на МКС более 60 экспериментов

На борту их встретили члены предыдущей миссии, которые провели в космосе на шесть месяцев больше. Из-за разгерметизации системы охлаждения на "Союзе-МС22" отправку на землю пришлось отложить.

Нынешний корабль доставил на станцию более ста килограммов груза: фото- и видеотехнику, продукты питания, личные вещи, аппаратуру для научных экспериментов. В рамках миссии запланированы четыре выхода в открытый космос и проведение около 60-ти различных исследований.

Россияне пробудут на МКС год, а американка О'Хара - полгода. Для Олега Кононенко это уже пятый полёт. Он может стать первым человеком, который проведёт в космосе в общей сложности больше тысячи дней.

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