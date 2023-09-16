Встреча Путина и Лукашенко в Сочи. Главное

Переговоры прошли 15 сентября

Президенты России и Белоруссии 15 сентября провели переговоры в Сочи. С начала года это уже седьмая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры сверили часы по всем направлениям взаимодействия в рамках Союзного государства. После переговоров президенты ответили на вопросы журналистов.

Обычно протокольная часть встречи, которая предшествуют переговорам лидеров, не предполагает вопросов от журналистов. Однако в этот раз сделали исключение, позволив прессе спросить о ключевых темах, среди которых, разумеется, фигурировала и Украина в контексте возможных мирных переговоров. Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Тем временем, контрнаступление ВСУ, на которое делалась большая ставка, с треском провалилось. Не помогла ни натовская бронетехника, ни запрещённые кассетные боеприпасы, которыми США снабдили Киев, несмотря на то, что сами называли использование подобного оружия преступлением.

Ещё одна тема, которую журналисты не обходят стороной - недавняя встреча лидеров России и КНДР. В её контексте у Путина спрашивают насчёт северокорейских добровольцев, которых, по версии западных СМИ, якобы должен прислать Ким Чен Ын для помощи России в СВО. Путин назвал эту информацию чушью.

"Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооружёнными Силами Российской Федерации в количестве 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано людьми, которые, я хочу ещё раз подчеркнуть, которые готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России", - заявил глава государства.

Развитие двусторонних отношений в рамках Союзного государства России и Белоруссии - тоже одна из ключевых тем переговоров в Сочи. В этом плане уже не мало сделано, подчеркнули оба лидера. Однако работы ещё хватает.

Александр Панюшкин, «ТВ Центр»

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