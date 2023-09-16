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Шойгу показал Ким Чен Ыну лучшие образцы российского оружия

10:37
  • суббота
  • 16 сентября 2023

Продолжается визит лидера КНДР в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын продолжает свой официальный визит в Россию. Руководитель Северной Кореи сегодня прибыл во Владивосток и сразу направился на аэродром Кневичи, где ему показали российскую авиационную технику. Пояснения давал министр обороны Сергей Шойгу.
Ким Чен Ыну показали заводы в Комсомольске-на-Амуре

Северокорейский лидер прибыл в Приморье ровно в 9 утра. Ким Чен Ына встречали министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и губернатор края Олег Кожемяко. Ученики местной школы поприветствовали генсека Трудовой партии КНДР на русском и корейском языках, сообщает "ТВ Центр".

Со станции автомобильный кортеж северокорейского лидера отправился на аэродром Кневичи во Владивостоке.  Ким Чен Ына встретил министр обороны России Сергей Шойгу. Гостей приветствовал почётный караул Преображенского полка.

Главе КНДР показали современную авиационную технику ВКС России. Среди них - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, а также Ту-95 МС и Ту-22М3. Особое внимание Ким Чен Ын обратил на сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.

Накануне Ким Чен Ын побывал на авиационном заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре и выразил восхищение развитием самолётостроения в нашей стране.

В столице Приморья северокорейский лидер уже второй раз. Первый визит состоялся в 2019 году.

Ольга Скрипникова, «ТВ Центр»

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