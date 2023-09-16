Названы имена новых героев СВО

Солдаты и офицеры самоотверженно сражаются на передовой

В Минобороны рассказали о новых героях спецоперации. Подразделение сержанта Батраза Газзаева заняло важный опорный пункт противника и организовало оборону. Во время атаки вражеских мотострелков он с товарищами уничтожил бронемашину и пикап с пятью радикалами. Занятый рубеж был удержан, неприятель понёс существенные потери.

Младший сержант Александр Лисицкий сумел под огнём боевиков отремонтировать танковый мостоукладчик, что позволило нашим войскам успешно форсировать водную преграду, избежав потерь от ударов вражеской артиллерии. Отделение Александра вернуло в строй уже 20 единиц повреждённой техники, сообщает "ТВ Центр".

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